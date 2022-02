REGION: Die Rotary Clubs Fürstenfeld und Oberwart-Hartberg schenken den LKH-Mitarbeitern eine kleine Auszeit.

Die beiden Rotary Clubs Fürstenfeld mit Präsident Bürgermeister a.D. Werner Gutzwar und Oberwart-Hartberg mit Präsident Christoph Winkler riefen mit der Aktion "Wir sagen Danke!" ein Projekt der Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich und ihre oftmals an der Grenze zum Machbaren erbrachten Leistungen seit Beginn der Pandemie ins Leben.

Rotary Club Fürstenfeld-Präsident Werner Gutzwar, Renate Schuch vom Rotary Club und LKH Fürstenfeld Betriebsratsvorsitzender Bgm. Herbert Spirk (v.l.).

"Wir wollen Menschen, die seit zwei Jahren Tag für Tag in Kliniken und Pflegeeinrichtungen unter schwierigsten Arbeitsbedingungen ihr Bestes geben, als Zeichen des Danks einen Urlaub schenken. Dazu konnten wir zahlreiche Sponsoren, darunter viele aus der Hotellerie, als Partner ins Boot holen, bei denen wir uns ebenfalls herzlichst bedanken", so der Fürstenfelder Projektleiter Präsident Werner Gutzwar.

Mitmachen und gewinnen

Die Rotarier sammelten bisher Preise im Wert von über 25.000 Euro in Form von Gutscheinen. Beschäftigte der Landeskrankenhäuser Fürstenfeld, Hartberg, Oberwart und Güssing können sich am Gewinnspiel der Rotary Clubs beteiligen und schöne Sachpreise gewinnen. Mit einer Teilnahme erhalten sie bei der großen Verlosung Ende Feber die Chance, bei einer Auszeit in Wellnesshotels oder Thermen abzuschalten und sich selbst einmal verwöhnen zu lassen. Jeder LKH-Bedienstete erhält eine Teilnahmekarte. Um mitzumachen, muss diese ausgefüllt in die dafür vorgesehene Gewinnspielbox im jeweiligen Krankenhaus eingeworfen werden.

