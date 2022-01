Eine junge Frau fährt abends auf einer dunklen Landstraße. Ein Auto, folgt ihr mit einigem Abstand, prescht plötzlich heran. Die Scheinwerfer blitzen auf.

Die Frau tritt aufs Gas, aber das Auto klebt förmlich an ihrer Stoßstange und lässt die Scheinwerfer aufleuchten.

Nur wenige Minuten später rast ein Polizeiwagen mit Blaulicht in hohem Tempo auf die Frau zu und hält quer auf der Straße. Die Frau tritt auf die Bremse. Auch der Wagen hinter ihr bremst hart.

Die Frau reißt die Tür auf und rennt auf das Blaulicht zu. Der Polizist springt aus seinem Wagen. Mit gezogener Waffe rennt er zum Auto der Frau. Mit zittriger Hand reißt er die hintere Tür auf und brüllt:

"Hände hoch und ganz langsam aussteigen!"

Die Frau erstarrte vor Schreck. Ein riesiger Mann mit einem großen, rostigen,

Messer in der Hand steigt langsam aus ihrem Auto. Der Polizist legt dem Irren Handschellen an. Der Mann, der Der Frau in seinem Auto gefolgt war, erzählte ihr:

"Ich habe wie wild mit den Scheinwerfer geleuchtet. Jedes Mal, wenn der Irre versucht hat,Sie zu erstechen.