Am 12. September eröffnet der BSV Thermenland im Apfelparadies des Hotel Restaurants Teuschler Mogg in Leitersdorfberg den ersten 3D-Blasrohrparcours Österreichs. Online Anmeldeschluss dazu ist am 8. September unter

http://bsv-thermenland/Anmeldung blasrohrturnier.html. Infos gibt es bei Turnierleiter Obmann Horst Kollmer, Tel.: +43 660 5599404 oder E-Mail: mailto:turnier@bsv-thermenland.at . Nachnennung sind bis 10.00 Uhr am Turnierort möglich. Turnierbeginn ist um 11.00 Uhr. Geschossen werden zwei Runden auf zwanzig 3D Ziele. Zugelassen sind Blasrohre bis 160 cm. Der Parcours befindet sich im hügeligen Gelände, es werden feste Wanderschuhe und Outdoor Bekleidung empfohlen. Das Turnier findet bei jeder Witterung statt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen oder Eigentum. Erfrischungsgetränke sind an der Labe vorhanden. Für Speisen, Getränke und Unterkunft steht das Hotel Restaurant Teuschler Mogg zur Verfügung