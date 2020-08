Aufstieg für Burgau 45+

Der Tennisverein Burgau wurde vor 40 Jahren gegründet. Zu diesem Jubiläum schafffte der Verein, der etwa 130 Mitglieder umfasst, einen schönen Erfolg. Das Tennis Team von Burgau mit Manschaftsführer Reinhard Weinzettl und seiner Mannschaft mit Ewald Hammer, Karl Heschl, Rene Milinkovits und Co. setzte sich in der 45 + Meisterschaft gegen die Teams von Fürstenfeld, Raabau und Pachern durch und schaffte damit den Aufstieg von der zweiten in die erste Klasse. "In der kommenden Saison wollen wir auch in der 1. Klasse vorne dabei sein", glaubt Ewald Hammer.