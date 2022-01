Ausfahrten des Skiklubs Fürstenfeld

Der Skiklub Fürstenfeld ist auch heuer wieder sehr aktiv. Insgesamt sind in dieser Saison elf Ausfahrten geplant. In diesem Winter geht es noch auf den Kreischberg, nach Hinterstoder, aufs Nassfeld, aufs Stuhleck, nach Obertauern und auf den Dachstein. Zum Abschluss steht dann noch eine dreitägige Ausfahrt nach Bad Kleinkirchheim am Plan. Abfahrt ist jeweils um 6 Uhr in der Früh bei der Stadthalle in Fürstenfeld. "Besonders erfreulich ist, dass immer auch viele Schüler und Jugendliche dabei sind", sagt Kassier Günter Stessl. Infos gibt es bei Günter Stessl (0664 88540110).