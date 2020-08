Erwin Frieszl schrammte am Sieg vorbei; Walter Hochegger stand im Finale.



GREINBACH. Spannender hätte die Klasse Super 1600 beim Hochegger Dächer Rallycross-Staatsmeisterschaftslauf im PS Racing Center in Greinbach nicht verlaufen könne: das erste Finale musste nach einem Rennabbruch wiederholt werden. Im zweiten Finallauf setzte sich Lokalmatador Erwin Frieszl (Peugeot 208), der bereits vor dem Rennen als Staatsmeister 2020 feststand, unmittelbar nach dem Start an die Spitze, schien bereits als sicherer Sieger und musste sich erst auf den letzten Metern dem Ungarn Robert Gergely (Suzuki Swift) geschlagen geben.

Ausblick auf 2021



Durchwachsen, aber mit glücklichem Ende, verlief das Rennen für Walter Hochegger (Peugeot) in der Klasse National 1600. Der „schnellste Dachdecker Österreichs“ qualifizierte sich mit einem zweiten Platz und trotz zweimaligem Hinterachsdefektes für das Semifinale. Dort fuhr er mit einem Katapultstart vom fünften auf den dritten Rang, den er bis zum Rennende verteidigen konnte. Im Finale war dann nichts mehr zu holen und Hochegger platzierte sich auf dem sechsten Rang. Motivation genug für die kommende Saison, in der der Eggendorfer wieder in der Klasse National 1600 am Start stehen wird. Anders die Situation für Erwin Frieszl: „Nächstes Jahr werde ich sicher kürzer treten und mich auf die Errichtung meines Hauses konzentrieren.“

Lob gilt den Veranstaltern Erich und Christian Petrakovits, die wieder eine perfekte Veranstaltung organisiert haben.