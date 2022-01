Hartberg Test abgesagt

Das für heute, 25. Jänner, geplante 3. Testspiel im Türkei-Trainingslager gegen den bulgarischen Erstligisten ZSKA Sofia musste aufgrund der Wetterbedingungen (Schneefall) in der Türkei abgesagt werden. Die Russ-Truppe legte anstelle des Testspiels eine letzte Trainingseinheit in Lara ein.

Heimreise am 26. Jänner

Für morgen Mittwoch ist der Heimflug aus der Türkei geplant.

Das abschließende Testspiel für den TSV Egger Glas Hartberg vor dem Pflichtspielstart am 5. Februar im ÖFB Cup gegen Rapid Wien im Allianz Stadion in Hütteldorf findet am Freitag, 28. Jänner 2022, um 15 Uhr gegen den Zweitligisten SV Licht Loidl Lafnitz in Vorau statt.