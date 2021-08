Große Jubiläen sind immer eine gute Gelegenheit um einen Blick auf das zu werfen, was war, aber auch auf jenes, das noch kommen wird. Der TSV Hartberg hat seit seiner Gründung als unabhängiger Turn- und Sportverein am 29. April 1946 bereits viele sportliche Meilensteine gesetzt. Nach den Meistertiteln in der Landes- und Regionalliga konnte man 2018 mit dem Aufstieg in die Bundesliga einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte feiern. Seit mittlerweile 75 Jahren ist der TSV Hartberg eine fixe Größe in der steirischen Sportlandschaft. Die zahlreichen Fans im Stadion und vor dem Fernseher sind Zeugnis der großen Begeisterung. Denn gerade auch in herausfordernden Zeiten ist es insbesondere der Sport, der das Gemeinsame und Gemeinschaftliche hervorhebt. Sportliche Top-Leistungen haben aber vor allem bei unseren Kindern und Jugendlichen eine große Wirkung. Denn es sind die beeindruckenden Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler und das Mitfiebern auf den Rängen im Stadion, die die Motivation entfachen, selbst in diesem Sport aktiv zu werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Spielern, Mitgliedern und all jenen bedanken, die innerhalb des Vereins Verantwortung übernehmen. Für die nächste Saison und viele weitere Jahre TSV Hartberg wünsche ich alles Gute und viel Erfolg!

Ein steirisches „Glück auf!“

Hermann Schützenhöfer

