Neuer Trainer bei Pöllau

Beim TSV Pöllau übernahm Roland Spreitzer das Traineramt, Co-Trainer ist Daniel Kandlhofer. Obwohl mit Daniel Bauernhofer (nach Sonnhofen), Igor Segovic und Josip Lepen (beide nach Kroatien) drei Leistungsträger den Verein verließen, möchte man in der Oberliga vorne mitmischen. Die Lafnitz Amateure waren kurz vor Abbruch der Meisterschaft an der Spitze dran. Nun möchte Trainer Klaus Guger wieder an die guten Leistungen der letzten Meisterschaftswochen anschließen und in der Landesliga vorne mitmischen, wenn möglich natürlich in den Titelkampf eingreifen.