Platz zwei für Panthers im Grunddurchgang

Mit einem 89:64 Erfolg in der Fürstenfelder Stadthalle gegen BBU Salzburg schafften die Oststeirer den zweiten Platz in der 2. Basketballliga nach dem Grunddurchgang. Nach anfänglichen Problemen bekamen die Hausherren das Match in den Griff und siegten auch in dieser Höhe verdient. Im Playoff treffen die Panthers wieder auf BBU Salzburg. Das erste Match findet am kommenden Sonntag, 28. März 2021, um 17 Uhr in der Fürstenfelder Stadthalle statt. "Wenn alles klappt, sollten wir diese Hürde schaffen", ist Erich Feiertag von den Panthers optimistisch.