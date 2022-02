Simone Steiner holt erneut Titel im Zielbewerb

Die Staatsmeisterschaft im Eisstocksport Zielbewerb fand in der Nocksporthalle in Radenthein in Kärnten statt.

Die Generalprobe für die anstehende WM am Ritten in Italien verlief für die 26-Jährige Simone Steiner vom ESV Union Vornholz ganz nach Plan. Mit 516 Punkten holte sie die Goldmedaille bei der Staatsmeisterschaft im Eisstocksport Zielbewerb Einzel vor der Kärntnerin Julia Omelko (502) und der routinierten Vorarlbergerin Susanne Sohm-Armellini (480). Es ist der vierte Titel in Folge für die Ausnahmekönnerin. Obendrauf gab es auch noch den Sieg im Mannschaftszielbewerb mit dem Team Steiermark (Steiner, Wade, Oswald-Wagner, Schmallegger).