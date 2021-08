Der TSV Egger Glas Hartberg feiert sein 75-jähriges Bestehen – ein Dreivierteljahrhundert geprägt von Höhe und Tiefen, vielen Emotionen, aber vor allem von einem großartigen Zusammenwirken und der Freude am Fußball. Im Laufe der Jahre konnte der TSV Hartberg unzählige Erfolge erzielen, wobei ich einen Erfolg besonders erwähnen möchte: Der Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2017/18. Ein Glanzpunkt der Vereinsgeschichte, verdient durch harte Arbeit, Durchhaltevermögen und starkem Teamgeist. Gelobt muss aber auch die hervorragende Nachwuchsarbeit werden. Insgesamt 13 Altersgruppen werden gemeinsam mit dem USV Hartberg und dem TUS Greinbach mit großem Aufwand betreut. Der TSV Hartberg bietet außerdem ein einzigartiges Elite-Ausbildungsmodell an, das in Kooperation mit dem BG/BRG/BORG Hartberg konzipiert wurde. Nicht zuletzt möchte ich mich bei dem gesamten Team rund um Präsidentin Brigitte Annerl, Obmann Erich Korherr und Jugendobmann Anton Winkler recht herzlich bedanken! Euer Ehrgeiz und Engagement sind wahrlich nicht selbstverständlich. Eines steht fest: Ich habe keine Zweifel daran, dass der TSV Hartberg seine sportliche Zukunft mit Leidenschaft und Teamarbeit erfolgreich meistern wird. In diesem Sinne gratuliere ich allen FunktionärInnen, TrainerInnen, SpielerInnen und Fans recht herzlich zum 75-jährigen Jubiläum.

Wolfgang BartoschStFV Präsident

hochgeladen von Denise Prügger

75 Jahre TSV Hartberg - hier blättern!