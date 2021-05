Lehrlings-Speed-Dating - In 10 Minuten zum Traumjob

Unternehmen und Jugendliche können sich ab jetzt anmelden!



Wegen des großen Erfolges und der hohen Nachfrage gibt es auch heuer wieder das Lehrlings-Speed-Dating. Mit dem Speed Dating für künftige Lehrlinge schafft die Wirtschaftsregion Hartberg gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Regionalentwicklung Oststeiermark ein modernes Vermittlungsformat. Unternehmen und Jugendlichen wird die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs kennenzulernen, einen ersten Eindruck zu gewinnen und ganz konkret den künftigen Lehrplatz oder den künftigen Lehrling zu finden.

So funktioniert es:

Unternehmen geben im Vorfeld an, welche Berufe ausgebildet werden. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit sich bis zu drei Firmen auszuwählen. Planung, Organisation und Kommunikation durch Sales Teams & More. Vor der Veranstaltung wird der Zeitplan ausgegeben. Bei der Veranstaltung haben Unternehmen und die jungen Talente 10 Minuten für das erste Abtasten Zeit. Wer hier besteht, dem winkt ein Vorstellungsgespräch im Unternehmen.

Termin: Freitag, 22. Oktober 2021, 10 bis 13 Uhr; Ort: Stadtwerke-Hartberghalle in Hartberg

Veranstalter: Wirtschaftsregion Hartberg in Kooperation mit der Wirtschaftskammer und der Regionalentwicklung Oststeiermark

Anmeldung unter: Speeddating@salesteams.at; Tel.: 0676/5542172 (Eva Papst)