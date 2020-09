Roth übersiedelte von der Innenstadt ins Hatric und bietet dort eine attraktive Modeoase.



Das Modehaus Roth prägt seit über 20 Jahren die Modeszene in Hartberg und in der gesamten Oststeiermark. In diesen Jahrzehnten hat sich viel getan. Getreu dem Motto „das einzig Beständige ist die Veränderung” übersiedelte das Modehaus Roth von der Hartberger Innenstadt in den Einkaufspark Hatric und präsentiert sich als moderne und barrierefreie Mode- und Wohlfühloase. Zur Eröffnung konnten Linde und Ferdinand Roth sowie Katrin Roth und Rainer Rauch unter anderem die LAbg. Hubert Lang und Lukas Schitzer, Bgm. Marcus Martschitsch, Landesinnungsmeister Franz Rattenegger sowie WKO-Obmann Herbert Spitzer und Regionalstellenleiter Florian Ferl begrüßen.

Neue Trends, bekannte Marken



Auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern finden Modefans die neuesten Trends für Damen und Herren zahlreicher bekannter Markten, auch die aktuelle Mode für Herbst und Winter ist schon eingelangt. Auch an einen Kinderspielbereich mit Bücherecke und an eine Bar zum Genießen und Entspannen wurde gedacht. Die großen Umkleidekabinen sind mit Sitzgelegenheit und großzügigen Ablageflächen ausgestattet. In einer Kabine wurde ein spezielles Stimmungslicht installiert, damit können unterschiedliche Stimmungen wie Tageslicht oder Kerzenschein-Abendlicht simuliert werden. Zu den Highlights zählt ein Kunstwerk aus 6.000 Kleiderhaken. Ende September übersiedelt übrigens auch der R2 Shop in den Hatric-Einkaufspark. Auf 300 Quadratmetern vollklimatisierter Verkaufsfläche mit großen Umkleidekabinen und einer Bar gibt es dort junge Mode für Damen.