NEUDAU (kv). Mit der Aktion "Feier-Abend" möchte das Team der Wirtschaft der Region Neudau Plus die Wirtschaftstreibenden in der Region des Mittleren Lafnitztales unterstützen.

"Es ist ein geselliges Beisammensein zum Austausch und Netzwerken der regionalen Wirtschaftstreibenden." (Anton Dorn)

Gestartet wurde am 7. August 2020 beim Frisörteam Marianne in Neudau. Neben der Gastgeberin Marianne Hackl mit ihrem Team Bernadette und Cora waren unter anderem auch Neudaus Bgm. Wolfgang Dolesch, Packnatur-Geschäftsführer Manfred Kern, Silvia und Markus Wilfinger von Spar Neudau, Monika und Wolfgang Keil von Keils Viakanta Neudauberg oder Walter Toniolli von SIP Neudauberg unter den Gästen.

Bei netten Gesprächen genoss man die köstlichen Weine der Familie Hirschmann und die Mehlspeisen von Andrea Salmhofer aus Neudauberg.

Grenzenloses denken

Neudau Plus wird von der "Wirtschaft Neudau Plus" sowie dem "Tourismusverband Neudau" betrieben. Ihre Mission: Menschen mit Informationen zu regionalen Unternehmern, Dienstleistungen, Veranstaltungen und allgemeinen Neuigkeiten zu versorgen. Das Plus steht dafür, dass alle Wirtschaftstreibenden der Region, also auch Firmen im angrenzenden burgenländischen Burgauberg-Neudauberg oder Hackerberg und Wörth, einbezogen werden.

"Durch die regionale Nähe zu unseren burgenländischen Nachbarn ist ein grenzübergreifendes Denken einfach unverzichtbar für unser wirtschaftliches Vorankommen. Uns liegt einfach die Region am Herzen." (NeudauPlus-Sprecher Ewald Pieber)

Der Verein präsentiert auch ihre neueste Idee: Eine Sammelbestellung eines wiederbefüllbaren Feuerzeuges mit dem Logo des jeweiligen Unternehmens.

25 Jahre und noch lange nicht genug

Neben dem Meinungsaustausch und ein besseres Kennenlernen stellte Marianna Hackl auch ihren Betrieb in Neudau vor, den sie bereits vor 25 Jahren gegründet hat. Mit dabei war auch Frau Hörzer, ihre erste Kundin im Frisörsalon. Das Team Marianne besteht aus vier Mitarbeiterinnen. Sie konnte bereits 6 Lehrlinge ausbilden, unter denen mittlerweile auch eine Frisörmeisterin ist.