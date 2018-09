12.09.2018, 09:25 Uhr

Dank Initiator und Veranstalter Chris Barszczewski / Aviator.at wurde die Faszination „Wasserflugzeug“ erneut in die Steiermark gebracht. Vom 7. bis 9. September fand bereits zum vierten Mal das Seaplane Meeting am Stubenbergsee statt. Dieses kleine, aber einmalige Event zieht Jahr für Jahr Flugzeugbegeisterte nach Stubenberg.Die Möglichkeit Wasserflugzeuge hautnah bei Starts und Landungen zu erleben ist in dieser Form einzigartig in Österreich. Eingebettet im Stubenberger Becken mit einer schönen Landschaft als Kulisse ist das Seaplane Meeting ein aviatisches Highlight. Die Wasserflugzeuge können nicht nur optisch und akkustisch wahrgenommen werden, auch Rundflüge stehen auf dem Programm. Einmal auf dem Wasser Starten und Landen: ein Wunsch der hier in Erfüllung geht.

Rund um den See bieten eine Fülle von Restaurants und See-Kiosken Sitzmöglichkeiten sowie Bewirtung an. Wie bereits im Vorjahr haben wir uns auch dieses Jahr für „Stoni´s Steirerplatzl“ entschieden: mittig gelegen und mit bester Sicht auf den See und die Flugbewegungen. Neben der Lage punktet Stoni´s auch mit der angebotenen Mehlspeisenauswahl und Qualität.Neben zwei klassischen Wasserflugzeugen war dieses Jahr erstmalig auch ein UL-Amphibium vor Ort. Die Teilnehmer im Detail:Piper PA-18-150 Super Cub N5362XAviat A-1C Husky SP-DOGFlywhale Adventure iS Sport D-MJJL