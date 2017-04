Musikalische Reise mit neuen Gesichtern

26.04.2017, 12:55 Uhr

Der Musikverein Söchau führte bei zwei Konzertabenden durch Film und Fernsehen.

Mit einem abwechslungsreichen Programmreigen begeisterte der Musikverein des Kräuterdorfs unter der Leitung von Kapellmeister Antonio Lizarraga bei seinen diesjährigen Frühlingskonzerten im Kultursaal Söchau und in der Mehrzweckhalle Übersbach die Besucher. Für die humorvolle Moderation sorgte Daniel Milkovits. Zusätzlich zu den zahlreichen Höhepunkten, denen auch Bürgermeister Josef Kapper und Blasmusikbezirksobmann Karl Hackl applaudierten, wurde das Publikum mit neuen Gesichtern in der Vereinsführung bekannt gemacht. Als neuer Obmann funigert Valentin Weber, der in dieser Funktion dem nunmehrigen Ehrenobmann Franz Hartinger nachfolgte. Hartinger stand dem Verein mit viel Herzblut 24 Jahre lang vor. Als Zeichen der Anerkennung für seinen persönlichen Einsatz zeichnete ihn Kapper mit dem Gemeindevorstand namens der Gemeinde mit der Ehrenurkunde aus. Karl Hackl verlieh Hartinger beim Konzertabend im Kultursaal die Verdienstmedaille in Gold des Österreichischen Blasmusikverbands.