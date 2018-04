Söchau lädt zum Erlebnistag ins Kräuterdorfstadion

23.04.2018, 12:18 Uhr

Am 5. Mai 2018 geht es im Kräuterdorfstadion in Söchau ordentlich rund. Anlässlich des Jubiläumsjahres zu "800 Jahre Söchau" wird ab 15.30 Uhr zum Erlebnistag geladen!

SÖCHAU. Nur noch wenige Tage bis zum Erlebnistag in Söchau! Wie bereits berichtet werden am 5. Mai 2018 alle Söchauer zu einer spannenden Aktion ins Kräuterdorfstadion eingeladen. Bis zum 15. April hatte die Bevölkerung die Gelegenheit, Fragen an die Bürgerinnen und Bürger zu formulieren. Diese Fragestellungen werden bei der Veranstaltung am 5. Mai vor laufender Kamera an die teilnehmenden Gemeindemitglieder gestellt. Die Bürger von Söchau sind herzlich eingeladen, sich um 15:30 Uhr im Kräuterdorfstadion einzufinden. Je mehr Personen mitmachen, umso besser wird das Endergebnis“, freut sich Bürgermeister Josef Kapper. Neben einem einmaligen gemeinschaftlichen Erlebnis als Gemeinde und hoffentlich vielen konstruktiven Ideen werden die Beteiligten auch ein kleines Geschenk als Dankeschön erhalten. Eine Kräuterpflanze mit dem offiziellen Jubiläums-Sackerl steht für jede Person, die sich am Samstag (oder bei Schlechtwetter am Sonntag) um 15:30 Uhr im Kräuterdorfstadion einfindet, bereit. Sollte es am Sonntag, 6. Mai auch regnen, findet die Veranstaltung in der Kulturhalle in Söchau statt.