Garten-Lust – Entdecke die schönsten Gärten

09.05.2017, 11:07 Uhr

Der Verein „Garten-Lust“ feiert 2017 sein zehnjähriges Bestehen.

Bei herrlichem Sonnenschein, mitten in der zauberhaften Kulisse von Philemons Garten in St. Margarethen an der Raab, eröffnete am Donnerstag dem 4. Mai der „Garten-Lust“ – Botschafter und ORF Gartenexperte Karl Ploberger das Jubiläumsjahr des Vereins „Garten-Lust“.Genau vor 10 Jahren gründeten mehrere oststeirische Gartenfreunde einen kleinen GartenLust-Verein mit feinen Schaugärten. In den vergangenen 10 Jahren hat sich der Verein zu einem außergewöhnlichen Projekt mit vielen wunderschönen Gärten entwickelt und erwartet Jahr für Jahr gartenbegeisterte Besucher auch weit über die steirischen Grenzen hinaus. Mittlerweile genießen GartenLust-Gärten internationalen Ruf, nicht nur als Plattform für Erfahrungsaustausch und für botanische Experimentierfreude, sondern als unversiegbare Quelle der Gartenfreude.

Im Jubiläumsjahr erwartet die Gartenbesucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen „GartenLust“ Veranstaltungen: „Fachkundige Gartenführungen, Workshops, Kunst, Musik, Lesungen und Tanz bis exotische und heimische Kulinarik und vieles mehr wird geboten“, so Vereinsobfrau Sissy Sichart.Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das große „Garten-Lust“-Fest am 3. und 4. Juni 2017 an dem alle Gartenpforten für die Besucher weit geöffnet werden.Für mehr Details einfach hier nachblättern: http://www.garten-lust.at und die Vorfreude spüren.