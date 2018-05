Stubenberg am See: Top-Events in Hülle und Fülle

02.05.2018, 17:46 Uhr

Am Samstag, 7. Juli, findet am Stubenbergsee das große See-Festival statt.

Am Samstag, 26. Mai, gehen der 14. ApfelLand-Triathlon am Stubenbergsee und dasFrühlingskonzert des Musikvereins Stubenberg im Turnsaal der NMS sowie dasKonzert "Nothing more tor say" im Schloss Stubenberg über die Bühne. Die Tierwelt Herberstein lädt an den Montagen am 28. Mai, am 29. Juni und am 27. Juli zuMondscheinführungen. "Highlandgames" finden am Samstag, 2. Juni, in der Hofbrauerei Moarpeter in Stubenberg statt. Der Buschenschank Haider bietet "K.O. Party´s" an den Samstagen am 2. Juni, a 14. Juli und am 4. August sowie eine "Aprés Sport Party" am 23. Juni, einen Dämmerschoppen am Samstag, 28. Juli und das Hoffest am Dienstag, 14. August.Zwei "Sommerabende" gibt es an den Freitagen am 22. Juni und am 6. Juli im Schloss Herberstein Das Chormusik-Konzert "Freunde, Wasser machet stumm" erfreut Musikliebhaber am Samstag, 23. Juni, im Schloss Stubenberg. "Wasserratten" werden zu Leseratten beim Bücherflohmarkt am Stubenbergsee ab 30. Juni den ganzen Sommer über bei Schönwetter. Das Musik-Festival lockt am Samstag, 30. Juni an den Stubenbergsee, die Veranstaltung "Buntes Stubenberg" am Sonntag, 1. Juli, in den Gemeindesaal.Erster großer Sommerhöhepunkt ist bei freiem Eintritt das See-Festival am Samstag, 7. Juli, mit Live-Musicacts bei den Gastronomen auf dem Areal des Stubenbergsees.Beim Zeiler Dorffest geht es am Sonntag. 8. Juli, in der Buchkogelhalle rund.Das Literaturschiff ist von 10. Juli an während des ganzen Monats an den Dienstagen auf dem Stubenbergsee unterwegs. Ein Seeblick-Fest sorgt am Sonntag, 15. Juli im Gasthof Windhaber "Gussmagg" für Ausblicke und Genuss. Der Orgelklang im Apfelland ist am Sonntag, 12. August in der Pfarrkirche zu hören. Infos zu Veranstaltungen und Beginnzeiten: www.apfeland.info