Franz Majcen ist neuer Vorsitzender der VP-Altmandatare

25.04.2017, 11:56 Uhr

Ab sofort übernimmt der ehemalige Landtagspräsident Franz Majcen den Vorsitz von Franz Hasiba bei den Treffen der ehemaligen Abgeordneten der Steirischen Volkspartei.

Bereits seit 2002 führt Franz Hasiba, von 1993 bis 2000 Präsident des Landtages Steiermark, den Vorsitz bei den regelmäßigen Treffen der ehemaligen Abgeordneten der Steirischen Volkspartei. „Ich werde heuer 85, da ist es an der Zeit, die Funktion als „Betriebsrat“ der Altmandatare weiterzugeben,“ merkte Hasiba mit einem Augenzwinkern an.Im Rahmens eines Treffens der ÖVP-Altmandatare im Landtagsklub der Steirischen Volkspartei übergab Hasiba nun seine Funktion als Vorsitzender des hochrangigen Kreises an Landtagspräsidenten a.D. Prof. Franz Majcen.

Große Gratulantenschar

"Verbundenheit ist wichtig"

Als Gratulanten aus der „aktiven Politik“ stellten sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg und die neue Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl ein.Der scheidende Vorsitzende dankte in seiner Rede dem Landeshauptmann dafür, dass er regelmäßig für Diskussionen mit den Altmandataren zur Verfügung stand sowie Klubobfrau Eibinger-Miedl und deren Vorgänger in dieser Funktion Christopher Drexler für die Unterstützung durch den Landtagsklub."Mit Freude und Überzeugung" übernahm Franz Majcen das Amt von Hasiba und dankte seinem Vorgänger für seine langjährige Tätigkeit. „Diese Runde der ehemaligen Mandatare ist eine wichtige Institution. Es zeigt mir, wie wichtig die Verbundenheit zur Partei auch nach dem Ausscheiden aus den Funktionen ist“, unterstrich Majcen die Rolle dieser Institution der Steirischen Volkspartei bzw. des Landtagsklubs.Bei den Treffen der ehemaligen Abgeordneten aus Landtag, Nationalrat und Bundesrat, ehemaligen Landes- und Bundesregierungsmitgliedern sowie Grazer Stadtsenatsmitgliedern wird in regelmäßigen Abständen intensiv über aktuelle politische Themen diskutiert, aber auch ausgiebig über alte Zeiten debattiert.