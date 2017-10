Lafnitz Sieg in Gleisdorf

07.10.2017, 18:49 Uhr

Mit einem 2:0 Sieg in Gleisdorf untermauerte der SV Licht Loidl seine Aufstiegsambitionen.

Nach einem starken Beginn des SV Licht Loidl Lafnitz hatte Gleisdorf vor Seitenwechsel die besseren Chancen. Ein gelungener Wechsel von Trainer Feldhofer brachte Waldl und Co. auf die Siegerstraße. Nachdem Köfler eine tolle Möglichkeit aus ließ (48.) brachte ein Energieanfall von Frljuzec die Entscheidung (55.). Frljuzec holte sich das Leder in der eigenen Hälfte, spielte mit Tieber einen Doppelpass und schoss zur Lafnitz Führung ein. Danach kontrollierte Lafnitz das Spiel, der 2:0 Endstand durch Friedl war nur noch Zugabe (90+4). der SV Licht Loidl Lafnitz empfängt am 13. Oktober um 19 Uhr Stadl Paura.