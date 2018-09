Viele bleibende Werte geschaffen

23.09.2018, 09:49 Uhr

Die Baufirma Sterlinger & Co mit Sitz in St. Johann/Haide feierte ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum.

Im Jahr wagten Baumeister Fritz Sterlinger und Heinz Petzenhauser mit der Gründung der Baufirma „Sterlinger & Co“ den Sprung in die Selbstständigkeit. Am Firmengelände in St. Johann in der Haide wurde im Kreis zahlreicher Gäste das 40-jährige Gründungsjubiläum gefeiert. Die Geschäftsführer Michael Steiner und Andreas Sterlinger freuten sich dazu unter anderem LAbg. Wolfgang Dolesch, BH Max Wiesenhofer, WKO-Obmann Herbert Spitzer sowie die Bgm. Günter Müller (St. Johann in der Haide), Marcus Martschitsch (Hartberg) und Andreas Grandits (Stinatz) begrüßen zu können.

Bescheidener Beginn

Das erste Büro befand sich im ehemaligen Sparkassengebäude in der Hartberger Herrengasse, 20 Arbeiter wurden beschäftigt. Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung erfolgte im im Jahr 1983 die Übersiedlung in ein eigenes Bürogebäude in der Hartberger Weidenstraße, erneuter Platzbedarf führte 2001 zur Errichtung des derzeitigen Firmenstandortes im Gewerbepark St. Johann in der Haide. Zurzeit werden rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, die in den Bereichen Hoch- und Tiefbau tätig sind. Zu den Stärken des Unternehmens zählen die hohe fachliche Kompetenz der großteils langjährigen Mitarbeiter und die termingerechte Projektabwicklung.Sämtliche Grußredner betonten den hohen Stellenwert des Unternehmens, „die Firma Sterlinger & Co ist ein wirtschaftlicher Leuchtturm für die Region“, so Bgm. Günter Müller. WKO-Obmann Herbert Spitzer dankte für das langjährige Engagement mit einer Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer Steiermark. Besonderer Dank galt Firmen-Mitgründer Fritz Sterlinger, der mit Konsequenz und Weitblick die Basis für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung gelegt hat. Für beste musikalische Unterhaltung sorgte das „Ringkogl Trio“.