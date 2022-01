INNSBRUCK. Eine Brandstiftung in der Maria-TheresienStraße sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Ein Einbruch konnte von der Exekutive rasch aufgeklärt werden.

Brandstiftung

Am 04. Januar 2022, gegen 01:50 Uhr, steckte eine bislang unbekannte Täterschaft in Innsbruck in der Maria Theresien Straße einen vor einem Geschäftslokal abgestellten Stapel Kartonagen auf noch ungeklärte Weise in Brand. Durch den Brand bzw. durch die Hitzeentwicklung barst eine ca. 200 cm x 20 cm große Auslagescheibe des Geschäftes. Eine Passantin bemerkte den Brand und setzte einen Notruf ab. Die alarmiere Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt und genauso wie die Erhebungen zu der Täterschaft Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Einbruck

Am 03.01.2022 gegen 01:51 Uhr brachen ein 16-jähriger Österreicher sowie ein 15-jähriger türkischer Staatsangehöriger in ein Geschäft in Innsbruck ein. Sie entwendeten aus dem Geschäftslokal mindestens eine Armbanduhr. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, konnte bis dato noch nicht eruiert werden. Die beiden Jugendlichen wurden beim Einbruch von Passanten beobachtet welche die Polizei verständigten. Die beiden Minderjährigen konnten kurze Zeit später im Nahbereich des Tatortes angehalten und festgenommen werden. Bei der durchgeführten Kontrolle konnten beim 16-Jährigen geringe Mengen von Suchtmittel und beim 15-Jährigen die gestohlene Armbanduhr aufgefunden werden. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Jugendlichen auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier