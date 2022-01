INNSBRUCK. Ein falscher Polizist ergaunerte mit einer Betrugsmasche einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag bei einer 71-Jährigen. Eine 22-Jährige zog sich bei einem Kfz-Unfall Verletzungen zu.

Betrug

Ein bisher unbekannter Täter gab sich am 24.01.2022 um 13.45 Uhr in Innsbruck per Telefon einer 71-jährigen Österreicherin gegenüber als Polizist aus und teilte mit, dass die Polizei gegen eine Bank ermittle. Er veranlasste die Frau in der Folge bei ihrer Bank von Sparbüchern Geld abzuheben, das sie später in ihrer Wohnung einem Mann, der sich als ziviler Polizist ausgegeben hat, aushändigte. Gegen 16.00 Uhr begab sie sich in eine Polizeiinspektion in Innsbruck, weil den Angaben des falschen Polizisten zu Folge ein Staatsanwalt auf sie warten würde. Durch die Tat entstand der Frau ein Schaden in der Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages.

Verkehrsunfall

Am 24.01.2022 um 16.20 Uhr fuhren eine 22-Jährige und ein 58Jähriger mit ihren PKWs nebeneinander in Innsbruck in einen Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr stießen die beiden Fahrzeuge aus bisher unbekannter Ursache zusammen, wobei sich der PKW der 22-jährigen Fahrzeuglenkerin drehte und anschließend auf der Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehrs zum Stillstand kam. Die Frau zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung in die Klinik in Innsbruck eingeliefert.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier