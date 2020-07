INNSBRUCK. Gegen Mittag wurde in Innsbruck ein Hund entführt, rund drei Stunden später konnte Perla der Besitzerin wieder übergeben werden.

Entführung

Gegen 12 Uhr wurde Perla von der Besitzerin für einen kurzen Einkauf bei einem Lebensmittelgeschäft bei der Sowie angeleint. Nur drei Minuten später war der kleine Hund verschwunden. Neben einer persönlichen intensiven Suche und der Meldung an die Polizei wurde auch ein Facebook-Aufruf gestartet: "Ich bitte um Hilfe! Heute wurde mir um ca 12 Uhr beim Sowi mein Hund gestohlen!! Bitte um Hinweise an mich oder an die Polizei. Perla trägt ein braunes Geschirr und eine braune Leine. PERLA REAGIERTAUF ANDERE HUNDE. BITTE SEIT WACHSAM. FINDERLOHN auch für Hinweise, die direkt zum Hund führen." Dieser Aufruf führte dann auch zur Beendigung der Hundeentführung.

Museumsbesuch

Eigentlich hatten Karin und Ernst einen Museumsbesuch geplant, wie die beiden in einem Facebook-Video mitteilen. Vor dem Besuch hat Karin auch den Aufruf für Perla gesehen. Das auffällige Verhalten von zwei Personen erregte die Aufmerksamkeit von Karin. Die beiden Personen hatten auch einen Hund dabei, der Perla überaus ähnlich sah. Als die beiden Personen bemerkten, dass Karin die Situation erkannt hat, floh eine betroffene Person und wurde von Ernst verfolgt, jedoch ohne Erfolg. Karin hat inzwischen die Polizei gerufen, die die weiteren Schritte einleitete. Karin und Ernst besuchten anschließend die Goethe-Ausstellung im Museum und appellieren im Video auch an Zivilcourage.

Dankesworte

Die Besitzerin zeigt sich erleichtert und erfreut und meint auf Facebook: "Update: Perla ist wieder bei ihrer Mami. Ich möchte mich bei allen, die hier auf Facebook mitgeholfen haben HERZLICHST BEDANKEN ❤. Durch das viele Teilen hat eine Dame in der Maria-Theresien-Straße Perla erkannt und so konnte sie wieder zu mir kommen. Perla wurde von zwei sturzbetrunkenen Obdachlosen einfach mitgenommen. Den Mann konnten wir der Polizei stellen, die Frau, die auch die Haupttäterin ist, leider nicht. Jedenfalls zeigt diese Geschichte wie WERTVOLL UND NÜTZLICH die FACEBOOK COMMUNITY IST und ich kann mich gar nicht genug bei euch bedanken."

