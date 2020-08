INNSBRUCK. Das Land Tirol hat einen öffentlicher Aufruf der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben: "Personen, die zu genannten Zeitpunkten im Lokal „DomCafe“ waren, sollen auf Gesundheitszustand achten."

Contact-Tracing

Nach einer seit Dienstag, ausgewerteten positiven Corona-Testung einer Person in Innsbruck, die auftretende Symptome bemerkte und umgehend eine Coronavirus-Testung vornehmen ließ, und dem durchgeführten Contact Tracing unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf. Personen, die zu folgenden Zeitpunkten im „DomCafe“ in Innsbruck waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten:

Freitag, 21. August 2020, zwischen 11.45 und 18.30 Uhr

Samstag, 22. August 2020, zwischen 10.30 und 18.30 Uhr

Sonntag, 23. August 2020, zwischen 10.30 und 14.30 Uhr

„Die betroffene Person wurde nach vorliegendem Testergebnis behördlich abgesondert. Da sie in der potentiell ansteckungsfähigen Zeit – die unbemerkt vor Symptombeginn auftritt – im genannten Lokal tätig war, ist es vonseiten der Gesundheitsbehörde wesentlich, dass auch die Gäste sensibilisiert sind. Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren“, sagt Elmar Rizzoli vom Einsatzstab CORONA. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll diese jedenfalls telefonisch erfolgen.

144 positiv

Derzeit sind laut Pressemitteilung des Landes Tirol insgesamt 309 Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt, 3.756 gelten als genesen. In Innsbruck gibt es 144 positive Testergebnisse.

