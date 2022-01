INNSBRUCK. Am 26. Jänner steht die erste Gemeinderatssitzung für 2022 auf dem Programm. Die Tagesordnung verspricht Spannung. Auch dringende Anträge, wie zum Kulturquartier 2018+, werden für Diskussionen sorgen.

Die Verkehrspolitik steht im Rahmen der aktuellen Stunde, ausgewählt vom Gerechten Innsbruck, zur Diskussion. BezirksBlätter Innsbruck Artikel zur "Stadt der Ampeln" ist hier zu finden. Auch die Gestaltung des Vorplatzes beim Haus der Musik wird durch einen dringenden Antrag der Grünen erneuert im Gemeinderat diskutiert, der BezirksBlätter Innsbruck Artikel "Rettungsanker für Kulturquartier" ist hier zu finden. Eine Entscheidung müssen die 40 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auch zum "Masterplan Gehen Innsbruck" treffen.

Tagesordnung

1. Mitteilungen des Vorsitzenden

2. Aktuelle Stunde zum Thema "Multiorganversagen der grünen Verkehrspolitik? Sind die Autofahrer in Innsbruck wirklich das ‘Letzte‘?" (Themenauswahl durch GERECHT)

3. Allgemeine Information über den anstehenden Gesamtflächenwidmungsplan für Innsbruck

4. Änderung der Festsetzung über das Gehwegreinigungsentgelt; Tarife/Entgelte für Leistungen der Mag.-Abt. III; Kenntnisnahme der adaptierten Voranschläge der Landeshauptstadt Innsbruck für die Finanzjahre 2022 und 2023

5. Nominierungen/Umnominierungen in Ausschüsse

6. Anträge des Stadtsenates

a) Verlängerung Gastgartenverträge - Konditionen - Saisonen 2022-2024 (nachträgliche Kenntnisnahme)

b) lnnsbrucker Soziale Dienste GmbH (ISD) CommuNu - Community Nurse zur Begleitung pflegender Angehöriger (per Umlaufbeschluss - nachträgliche Kenntnisnahme)

c) Stadtmagistrat Innsbruck, Mag.-Abt. IV, Rechnungswesen - Buchhaltung, Aufrechterhaltung der Buchungsfähigkeit (nachträgliche Kenntnisnahme)

d) Förderungsansuchen in der Schutzzone 2 - Mariahilf-Hötting-St. Nikolaus nach dem Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz (SOG) 2021

e) lnnsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (IVB), Änderung Grund- und Finanzierungsvertrag für den Öffentlichen Personennahverkehr, Regionalbahn Projekts- und Syndikatsvertrag und Geschäftsordnung des Projekt- und Regionalbahnbeirates; Anpassung ÖPNV-Vertrag (vorbehaltlich der Beschlussfassung im Stadtsenat am 25.01.2022)

f) Subventionsordnung 2022 - Übergangsregelung Verwendungsnachweise (vorbehaltlich der Beschlussfassung im Stadtsenat am 25.01.2022)

g) Masterplan Gehen Innsbruck, Beschluss über Zielsetzungen und Zwischenstand (vorbehaltlich der Beschlussfassung zu Punkt 7 "Sicherheit" des vorliegenden Masterplan Gehen im Stadtsenat am 25.01.2022)

h) Förderverträge der Tiroler Landesregierung im Rahmen der Sprachförderung gemäß Vereinbarung nach Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik

i) Förderverträge der Tiroler Landesregierung zum Ausbau des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsangebotes gemäß Vereinbarung nach Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik

j) Aussetzung der Valorisierung der Tarife für Mittagessen und Verabreichungszuschlag an Innsbrucker Pflichtschulen

7. Subventionsanträge des Kulturausschusses: GRin Heisz

a) Subventionsanträge vom 22.11.2021

b) Subventionsanträge vom 19.01.2022

8. Subventionsanträge des Ausschusses für Sport und Gesundheit, GR Wallasch

9. Anträge des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnbau und Projekte, GR Krackl

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, Auflage:

a) Entwurf des Bebauungsplanes Nr. HÖ-B22, Mariahilf - St. Nikolaus, Fallbachgasse, Bereich Fallbachgasse 6 und 8 (als Änderung des Bebauungsplanes Nr. HÖ-B15), gemäß § 56 Abs. 1 TROG 2016

b) Entwurf des Örtlichen Raumordnungskonzeptes Nr. DH-OE2.13, Dreiheiligen, Bereich Nebengebäude Zeughausgasse 1a (als Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ÖROKO 2.0), gemäß § 32 TROG 2016

c) Entwurf des Flächenwidmungsplanes Nr. DH-F11, Dreiheiligen, Bereich Nebengebäude Zeughausgasse 1a (als Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. DH-F5), gemäß § 36 TROG 2016

d) Entwurf des Bebauungsplanes und Ergänzenden Bebauungsplanes Nr. IN-B59, Innenstadt, Bereich Maria-Theresien-Straße 18 (als Änderung des Bebauungsplanes Nr. IN-B2), gemäß § 56 Abs. 1 und 2 TROG 2016

e) Entwurf des Bebauungsplanes Nr. AL-B55, Arzl, Bereich Zimmeterweg 3 und 5 (als Änderung des Bebauungsplanes Nr. AL-B30/1), gemäß § 56 Abs. 1 TROG 2016

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, Beschluss:

f) Bebauungsplan und Ergänzender Bebauungsplan Nr. AM-B24, Amras, Bereich Aldranser Straße 11 bis 17 (ehemaliger Gasthof Schönruh), gemäß § 56 Abs. 1 und 2 TROG 2016

g) Bebauungsplan Nr. SM-B19, Sieglanger-Mentlberg, Bereich südlich Klosterangerstraße 17 bis 33 (als Änderung der Bebauungspläne Nr. SM-B9 und Nr. SM-B9/1), gemäß § 56 Abs. 1 TROG 2016

h) Örtliches Raumordnungskonzept Nr. IG-OE2.12, Igls, Bereich Am Bichl III, nördlich des Siedlungsteiles Am Bichl, KG Igls (als Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ÖROKO 2.0), gemäß § 32 TROG 2016

i) Flächenwidmungsplan Nr. IG-F22, Igls, Bereich Am Bichl III, nördlich des Siedlungsteiles Am Bichl, KG Igls (als Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. IG-F1), gemäß § 36 TROG 2016

j) Bebauungsplan und Ergänzender Bebauungsplan Nr. WI-B42, Wilten, Bereich zwischen Franz-Fischer-Straße, Neuhauserstraße, Egger-Lienz-Straße, Sonnenburgstraße und Andreas-Hofer-Straße (als Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85/ai), gemäß § 56 Abs. 1 und 2 TROG 2016

10. Einbringung von Anfragen oder Anträgen, deren dringende Beantwortung bzw. Behand-lung verlangt wird

11. Behandlung eingebrachter dringender Anträge

12. Behandlung von eingebrachten Anträgen, Gemeinderat am 09.12.2021

a) Pflegekräfte der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH (ISD), Personalwohnungen zur Linderung des Pflegenotstands (GR Buchacher, 304)

b) Stadt Innsbruck, Digitalisierung altersfit machen (GRin Mag.a Klingler-Newesely, 305)

c) Einrichtung einer WohnungswerberInnenliste für den Mittelstand (Bgm.-Stellv. Lassenberger, 306)

d) "Innsbruck informiert", Einführung einer Themenseite für den Behindertenbeirat (BBR) (StRin Mag.a Mayr, 307)

e) Frauenhelpline - Kontaktinformation zu Gewaltschutzzentrum Tirol auf Nummernzettel des Stadtmagistrates drucken (StRin Mag.a Mayr, 308)

f) Fahrradmitnahme mit VVT-Zeitkarten (StRin Mag.a Mayr, 309)

g) Innsbrucker Nordkettenbahnen Betriebs GmbH, Sicherung der Talabfahrt 3 - Verhandlungen mit GrundstückseigentümerInnen (GR Depaoli, 310)

h) Stadtrechtswidriges Verhalten, politische Konsequenzen (GR Depaoli, 311)

i) Politische Einflussnahme auf Ampelschaltungen in der Stadt Innsbruck (GR Depaoli, 312)

Angenommener Gemeinderatsantrag, Bericht:

j) Hofgarten Innsbruck, Verhandlungen mit Burghauptmannschaft hinsichtlich geplanten Gastronomiebetriebs (StRin Mag.a Mayr, Zl. GfGR/255/2021)

13. Beantwortung eingebrachter dringender Anfragen

14. Allfällige Debatten gemäß § 18 Abs. 5 GOGR

15. Einbringung von Anfragen

16. Einbringung von Anträgen

