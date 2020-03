INNSBRUCK. Knapp vor 15 Uhr gibt es den ersten Applaus in der Aula der Tiroler Wirtschaftskammer. WK-Präsident Christoph Walser kommt gemeinsam mit Landeshauptmann Günther Platter, WKO-Vizepräsidenten Martha Schultz, WK-Tirol Vizepräsidentin und Europaabgeordnete Barbara Thaler sowie WK-Tirol Direktorin Evelyn Geiger den Vorraum zum Festsaal. Die ersten Informationen über Wahlbeteiligung und Wahlergebnis haben da schon die Runde gemacht. Als Höhepunkt wird das Plus von 4,56 Prozent bei der Wahlbeteiligung gefeiert. Tirol ist das einzige Bundesland mit einer Steigerung der Wahlbeteiligung und liegt mit 39,51 österreichweit an zweiter Stelle.

Wahlergebnis

46.761 Wahlberechtigte mit 62.418 Wahlrechten waren aufgerufen, ihre Branchenvertreter für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Der Wirtschaftsbund (WB) legt um 2.6 Prozent auf 79.81 Prozent zu, die Freiheitliche Wirtschaft (FW) erzielt 6.59 Prozent (-3.9 %), die Grüne Wirtschaft 7.45 Prozent (-1 %), der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) 1.72 Prozent (-0.9 %), die Neos erreichen 3.15 Prozent. In den 69 verschiedenen Fachorganisationen sind 1.889 Kandidaten aus 13 verschiedenen Wählergruppen zur Wahl angetreten, 975 Mandate wurden vergeben. Die Mitglieder der weiteren Kollegialorgane (Fachverbandsausschüsse, Spartenkonferenzen sowie Präsidium, Erweitertes Präsidium und Wirtschaftsparlament) werden gemäß dem Mandatsergebnis der Urwahl durch indirekte Wahlen bestimmt. Der Präsident wird vom Wirtschaftsparlament im Juni gewählt.

"Wir konnten die Wahlbeteiligung um 4,56 % auf 39,51 % steigern! Das sichert der Tiroler Wirtschaft eine starke Stimme."

Christoph Walser, WK-Präsident

Das Ergebnis der WK-Wahl 2020 in Tirol.

Plus bei der Wahlbeteiligung

Präsident Christoph Walser freut sich vor allem über die Wahlbeteiligung, bei der eine kräftige Steigerung von 4,56 Prozentpunkte auf 39,51 Prozent erzielt werden konnte. "Die WK Tirol ist die einzige Landeskammer in Österreich, die ein Plus bei der Beteiligung erzielen konnte. Das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass die konstante und professionelle Arbeit unserer Funktionäre und Mitarbeiter spürbar ist, wertgeschätzt wird und wir eine lebendige Solidargemeinschaft aller Wirtschaftstreibenden in Tirol haben", erklärt Walser. "Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten am Wahlkampf für ihren Einsatz und den wahlwerbenden Gruppen für ihre Fairness in den vergangenen Tagen und Wochen", so Walser.

Bezirksergebnisse

Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Reutte mit fast 58,4 Prozent. Landeck folgt mit 50,9, Imst liegt bei 48,1, Schwaz bei 43,9, Lienz bei 41,9 und Kufstein bei 40,9. Unter 40 Prozent Wahlbeteiligung blieben die Bezirke Kitzbühel mit 36,9, Innsbruck-Land mit 32,8 und Innsbruck mit 31,7 Prozent.

Enttäuschung

Die Enttäuschung der weiteren Spitzenkandidaten bei der WK-Wahl 2020 ist trotz des Plus bei der Wahlbeteiligung merkbar. Die "Opposition" musste Verluste bei der Wahl zur Kenntnis nehmen. Michael Kirchmair vom SWV, Winfried Vescoli vom FW-Tirol und Michael Carli von den Grünen wollen in den nächsten 5 Jahren versuchen, den Abstand zum Wirtschaftsbund zu verringern.

Die Kandidaten: Winfried Vescoli (FW-Tirol), Christoph Walser (WB), Michael Carli (Grüne) und Michael Kirchmair (SWV).

Gratulation vom LH

„Ich gratuliere Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser und dem gesamten Team des Tiroler Wirtschaftsbundes mit Obmann Franz Hörl an der Spitze ganz herzlich zu diesem herausragenden Wahlerfolg. Der Tiroler Wirtschaftsbund hat auf hohem Niveau nochmals zulegen können. Dieses Wahlergebnisse ist nicht nur eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, sondern auch ein Beweis für das große Vertrauen, das der Wirtschaftsbund und Kammerpräsident Christoph Walser bei Tirols Wirtschaftstreibenden genießen“, gratulierte Tirols VP-Landesparteiobmann LH Günther Platter als einer der Ersten dem gesamten Team des Wirtschaftsbundes. Besonders erfreulich sei für ihn, so Platter, dass im Vergleich zur Kammerwahl 2015 die Wahlbeteiligung gesteigert werden konnte. „Die Sozialpartnerschaft war und ist ein unverzichtbarer Eckpfeiler unseres Landes, weil sie unterschiedliche Standpunkte zusammenführt und sicherstellt, dass der soziale Friede erhalten bleibt. Die gestiegene Wahlbeteiligung bei der Kammerwahl zeigt, dass die Tiroler Unternehmerinnen und Unternehmer durchaus wissen, was sie an ihrer Interessensvertretung haben, die bei Präsident Christoph Walser und seinem Team auch in Zukunft in besten Händen sein wird“, so LH Platter abschließend.

WB sieht sich bestätigt

Für den Tiroler Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl wurde mit dem erfreulichen Ergebnis bei der Tiroler Wirtschaftskammerwahl nicht nur die Arbeit der vergangenen Monate, sondern auch der Einsatz der Funktionärinnen und Funktionäre honoriert. „Es ist damit auch eine klare Bestätigung für den Wirtschaftsbund und Präsident Christoph Walser und sein Team“, so Hörl, der von der Kammer unveränderte Präsenz und Hartnäckigkeit in der täglichen Interessensvertretung einfordert.

NEOS zufrieden

„Wir sind in Tirol mit 26 Kandidat_innen kurzfristig an den Start gegangen und haben direkt 16 Mandate erreicht. Wenn man bedenkt, mit welchen bürokratischen Hürden wir von Anfang an zu kämpfen hatten, ist das für uns ein großer Erfolg", fasst NEOS/UNOS-Spitzenkandidat Stefan Gleinser das Ergebnis der Wirtschaftskammerwahl zusammen. „Der erste Schritt ist getan und wir haben einen Fuß in der Wirtschaftskammer. Am Montag wissen wir dann, ob es auch fürs Tiroler Wirtschaftsparlament gereicht hat. Nun beginnt für uns die Arbeit“, freut sich Gleinser auf die kommenden Herausforderungen. „In der Hotellerie sind wir beim ersten Antritt auf Anhieb ab Platz 2 gelandet. Das haben uns viele nicht zugetraut. Wir haben gleich viele Stimmen wie die Grünen und die FPÖ zusammen. Das ist ein wichtiges Signal“, zeigt sich Dominik Oberhofer, selbst Kandidat in der Fachgruppe Hotellerie, mit dem Ergebnis zufrieden.

Fakten zur WK-Wahl 2020 in Tirol.

Das Wahlergebnis:

Dein Tiroler Wirtschaftsbund − Präsident Christoph Walser

18.430 Stimmen oder 79.81 %; entspricht 777 Mandaten

SWV-Wirtschaftsverband Tirol, Team Michael Kirchmair

398 Stimmen oder 1.72 %; entspricht 9 Mandaten

Freiheitliche Wirtschaft und Unabhängige − Liste 3

1.521 Stimmen oder 6.59 %; entspricht 54 Mandaten

Grüne Wirtschaft − Liste 4

1.720 Stimmen oder 7.45 %; entspricht 55 Mandaten

NEOS - unternehmerisches Tirol (UNOS) - Liste 6

727 Stimmen oder 3.15 %; entspricht 16 Mandaten

Fachliste der Tiroler Industrie

41 Mandate

Tiroler Wirtschaft (Banken und Versicherung)

12 Mandate

Sonstige Namens- und Fachlisten

297 Stimmen oder 1.28 %; entspricht 11 Mandaten

