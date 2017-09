Gewinnspiel: 9 Genusspakete - Qualitätsfleisch vom Jahrling

29.09.2017, 13:20 Uhr

Fleischspezialitäten mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ erfüllen höchste Qualitätsanforderungen.

Das Fleisch vom Tiroler Jahrling ist hervorragend für die einfache Zubereitung geeignet und hat seine Vorzüge in den vielseitigen Möglichkeiten der Verwendung. Das Fleisch eignet sich für alle Garmethoden vom Kochen über Braten, Schmoren, Dünsten und ist ideal für die schnelle Küche. Kurz gebraten entfaltet es sein besonderes Aroma. Die vielseitigen Möglichkeiten der Zubereitung überzeugen den Hobbykoch genauso wie den Profikoch. Dunkelrosa, zart und feinfaserig ist das Fleisch vom Jahrling. Die feine Marmorierung bürgt für den hervorragenden Geschmack und die Saftigkeit. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist die optimale Reifung. Zum richtigen Zeitpunkt kommt das Fleisch vom Tiroler Jahrling erst nach einer kontrollierten Reifung in die Theke. Damit erhalten Sie ein Lebensmittel, das die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt.

Artgerechte Tierhaltung

Filet, Burger oder Wurst

Vom Außerfern bis nach Osttirolverbringen die Mutterkühe mit ihren Jahrlingen den Sommer auf der Alm. Im Herbst kehren die Tiere ins Tal zurück. Der Jahrling wird neun bis zwölf Monate alt. Die Tiere wachsen auf Tiroler Bauernhöfen heran, so wie es ihrer Natur seit Jahrtausenden entspricht. Sie ernähren sich vorwiegend von Muttermilch, erst später fressen sie etwas Heu und Gras dazu. In der natürlichen Haltung und Fütterung liegt das Geheimnis der hervorragenden Fleischqualität. Das Fleisch ist jung, zart, saftig und sehr bekömmlich.Das köstliche Fleisch vom Tiroler Jahrling erhalten Sie jetzt im Herbst auch im SB-Regal als köstliches Schnitzel, feines Rumpsteak, Beiried, edles Filet oder veredelt zu Burger und Jahrlingswurst bei MPREIS. Die praktischen Jahrlingsburgersind optimal für den schnellen und einfachen Genuss von hochwertigem Qualitätsfleisch. Die Jahrlingswurst erhält durch Anräuchern eine besondere, mild-rauchige Note. Ob Sie ein Festmenü oder ein schnelles Mahl bereiten – der Jahrling ist jedenfalls ein heißer Tipp. Das Jahrlingsfleisch mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ erhalten Sie bei MPREIS.Viele Rezepttipps finden Sie unter www.AMTirol.at



