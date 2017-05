Rosetta Raumsonde auf großer Mission

AT

AUDIOVERSUM, Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck AT

Wie durch Satellitenaugen blicken wir auf unsere Erde herab und erfahren dabei was die bunten Bilder aus dem All über unseren Heimatplaneten aussagen. Wir basteln einen Satelliten und erforschen gemeinsam mit Rosetta was unsere „Augen im All“ alles beobachten können.



Ablauf: 10.00 – 11.30 Uhr

Kosten: € 5,- pro Kind

Alter: ab 7 Jahren

Anmeldung unter: Tel.: (0)5 7788 99 oder office@audioversum.at