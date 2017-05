Yoga & Mantra singen für den guten Zweck!

Innsbruck : Antaratma Yoga Shala |

Am Samstag 13.5. - ab 17:00 findet in der Antaratma Yoga Shala Innsbruck (Andreas Hofer Str. 13) ein Charity Yoga und Kirtan (freudvolles Mantra singen) statt - Eintritt auf Basis freiwilliger Spenden, alle Spenden gehen an den Erdlingshof - ein Gnadenhof für Tiere!



Sathya & Liliana auf ihrer „Love in Action“- Tour! Love in Action ist eine Message an moderne Yogis und eine Anregung für eine friedvolle Lebensweise. Der Kirtan und das Yoga zuvor (mit Andy Jackson!) basieren rein auf Spendenbasis – mit den Spenden schenken wir Tieren ein langes Leben auf dem Gnadenhof und erinnern uns daran wie kostbar und einzigartig das Leben ist.



Sathya & Liliana kommen am 13.Mai nach Innsbruck – in die Antaratma Yoga Shala – um im Rahmen ihrer ´Love in Action´ Chant-Tour einen Kirtan-Abend auf Spendenbasis zu zelebrieren