Tiroler Bildungsinnovationspreis an BFI Tirol

26.04.2017, 17:46 Uhr

Heuer standen die Themen „Auswirkungen der sich ändernden Arbeitswelt auf die Erwachsenenbildung“ und „Integration durch Erwachsenenbildung“ im Fokus. Unter gesamt 17 eingereichten Projekten ging das BFI Tirol in der Kategorie Institutionen als Sieger hervor und wurde in einem Festakt im Landhaus in Innsbruck mit dem Bildungsinnovationspreis 2017 ausgezeichnet. „Wir sind sehr stolz diese Auszeichnung entgegen nehmen zu können und werden uns weiterhin für wertvolle Innovationen in der Erwachsenenbildung engagieren,“ unterstrich BFI Tirol Geschäftsführerin Dr. Karin Klocker.

Das ausgezeichnete Projekt „Lehrgang Intercultural Trainer“, das von der Abteilung Sprachen des BFI Tirol unter Mag. Anne Tovmasov entwickelt wurde, bildet Personen aus, die als Multiplikatoren ihr Wissen in Schulungen für Menschen mit Migrationshintergrund weitergeben. Schwerpunkte des in eigener Entwicklungsarbeit gestalteten Lehrgangkonzepts sind Global intercultural Basics, Rechtssysteme, politische Systeme, Menschenrechte, internationale Wirtschaftsbeziehungen und Interkulturalität. Als attraktives Bildungsangebot auch für Migranten mit Hochschulbildung trägt die Professionalisierung der interkulturellen Arbeit auch zur Reduzierung gesellschaftlicher Konfliktherde bei.