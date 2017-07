Tiroler Integrationsförderung gelobt

14.07.2017, 12:44 Uhr

TIROL. Eine Studie der Europäischen Akademie Bozen (EURAC Research) attestiert der Flüchtlingspolitik in Tirol lösungsorientiertes Handeln. Vor allem mit der guten Integrationsförderung konnte Tirol sehr gut bei der EURAC-Analyse abschneiden.

So wurden in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 25 konkrete Maßnahmen beschlossen. Nebenfür AsylwerberInnen und deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt wurden auchdiskutiert und umgesetzt. Deshalb schaffte es Tirol in einer Studie von SOS Mitmensch beim Deutschkursangebot von Asylwerbenden auch auf Platz eins.unterstützen Flüchtlingskinder im Alltag und fördern die Kommunikation zwischen Schule und Eltern. Die Begleitung in und während der Lehre, ein Buddysystem mit einheimischenfür unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und der Ausbau dertraumatisierter Flüchtlinge sind nur einige der weiteren Integrationsmaßnahmen, die von der Landesregierung beschlossen wurden.