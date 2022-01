In Kärnten tagten am Donnerstag das Expertenkoordinationsgremium und das Impfgremium des Landes. Im Fokus standen die weiteren Vorbereitungen auf die prognostizierte Omikron-Wand, die sich nunmehr auch in Kärnten aufzubauen beginnt.

KLAGENFURT. Am Donnerstag wurden 1.165 Neuinfektionen verzeichnet. Innerhalb der nächste Woche könnten es laut Berechnungen 1.400 bis 1.500 täglich und eine Verdoppelung der 7-Tages-Inzidenz sein.

Kein Freitesten mehr

Laut Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, wird an diesem Samstag um 0.00 Uhr die Selbsttest-Plattform des Landes wieder online gehen. Nach dem heutigen Beschluss seitens des Bundes gelten die sogenannten Wohnzimmertests nämlich wieder als 3G-Nachweis, sofern sie im Datenverarbeitungssystem einer Behörde erfasst sind. Wegen der vielen Neuinfektionen wird es ebenfalls ab diesen Samstag, 0.00 Uhr, keine Gesund- und Freitestungen mehr geben. Die Kapazitäten gehen dann laut Kurath in die Verdachtsfalltestung und Freitestung von ausschließlich Schlüsselpersonal der kritischen Infrastruktur.