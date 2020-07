In Kärnten bereitet man sich auf eine mögliche zweite Corona-Welle im Herbst vor: Testkapazitäten sind auszuweiten, ein Konzept für Bildungseinrichtungen ist zu erstellen.

KÄRNTEN. Die derzeit stabile Lage in Sachen Corona-Virus in Kärnten nutzen die Verantwortlichen, um sich umfangreich auf den Herbst vorzubereiten. In der heutigen Sitzung des Corona-Koordinationsgremiums waren diese Vorbereitungsarbeiten Hauptthema.

So müssen die Testkapazitäten ausgeweitet werden. Vom Bund erging nun eine Art "Grundgerüst" an das Land Kärnten, in dem festgehalten ist, mit wie vielen Tests im Herbst zu rechnen ist. Auf Basis dessen wird in Kärnten nun eine eigene Teststrategie mit Erhöhung der Kapazitäten entwickelt.

Vorbereitungen auch in Klinikum und beim Roten Kreuz

Das Klinikum Klagenfurt geht ähnlich vor. Ziel ist, den Normalbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Genauso ist es beim Roten Kreuz, das derzeit hauptsächlich mit den Corona-Tests bei Tourismus-Mitarbeitern und mit Contact Tracing bei (Verdachts-)Fällen beschäftigt ist. Auch das Rote Kreuz will für den Herbst die Ressourcen verstärken, den Normalbetrieb trotz zusätzlichen Corona-Aufgaben aufrecht erhalten. Nun ist das Rote Kreuz auch mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) in Kontakt, um eine Lösung für genügend Personal für den Herbst zu finden.

Konzept für Bildungseinrichtungen

Es wird nun auch an einem Konzept gearbeitet, wie in den Bildungseinrichtungen weiter vorzugehen ist. Hier geht es speziell um Information. Noch über den Sommer soll es Schulungen von Schulärzten und Infoveranstaltungen für Pädagogen geben. Man will auch die Eltern sensibilisieren. Es geht um Aufklärung zu der Frage, was bei einem Corona-Fall zu tun ist, oder darum, dass nicht bei jedem Husten eines Kindes gleich Panik ausbricht.

