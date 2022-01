Mit Stand 15. Jänner 2022, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Kirchdorf 327 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.



BEZIRK KIRCHDORF. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk beträgt aktuell 10.083. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 517,8.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns regelmäßig aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.

Fixe Impfstraße im Bezirk Kirchdorf

ehemalige Raiffeisenbank Micheldorf, 4563 Micheldorf, Hauptstraße 2

In Micheldorf wird am 20. Jänner 2022 die Kinderimpfung angeboten – mit Anmeldung.

Impfen ohne Anmeldung



Steinbach/Steyr, Gemeindeamt

Montag, 17. Jänner 2022

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Grippeimpfung ohne Anmeldung



Ab sofort wird auch die Grippeimpfung ohne Kombination mit Corona-Impfung, ohne Anmeldung und kostenlos, für Erwachsene an ausgewählten Corona-Impfstraßen des Landes angeboten:

Kulturhaus Römerfeld Windischgarsten

Öffnungszeiten:

Montag: 08:00-12:30 und 13:00-17:00

Dienstag: 08:00-12:30 und 13:00-17:00

Donnerstag: 08:00-12:30 und 13:00-17:00

Freitag: 08:00-12:30 und 13:00-17:00

Samstag: 08:00-12:30 und 13:00-17:00

Sonntag: 08:00-12:30 und 13:00-17:00



Impfaktionen in den Gemeinden

Erfolgreiche Gemeinde-Impfaktion wird wiederholt: OÖ Impfwochen von 10. bis 23. Jänner

Die Impfaktionswoche vom 13. bis 19. Dezember 2021 in den Oberösterreichischen Gemeinden war sehr erfolgreich und so wurden mehr als 130 Impfmöglichkeiten angeboten. Beinahe 115.000 Schutzimpfungen wurden im Rahmen dieser OÖ Impfwoche verabreicht. Dadurch konnte die Impfquote in Oberösterreich um 1,2 Prozentpunkte erhöht werden. Daher werden die Impfaktionen in den Gemeinden wiederholt vom 10. bis 23. Jänner.

Die Städte und Gemeinden wurden wieder eingeladen, diese Aktion tatkräftig zu unterstützen und melden ihre Teilnahme bis zum Start der Aktion laufend ein.

Alle Informationen unter: www.ooe-impft.at

Kinderimpfungen in Windischgarsten



Im Kulturhaus Römerfeld werden am 16. und am 23. Jänner 2022 Kinderimpfungen mit Anmeldung angeboten. Anmelden kann man sich unter: www.ooe-impft.at

Impfen in Arztpraxen

Für die Auffrischungsimpfungen steht in Oberösterreich dasselbe umfangreiche und niederschwellige Impfangebot wie schon bei der Erst- und Zweitimpfung zur Verfügung. Die Impfung erfolgt durch die Hausärzte sowie auch in rund 300 Ordinationen, in denen auch ordinationsfremde Personen geimpft werden.

Infos: www.aekooe.at

Grünburg: Ordination Dr. Otmar Eckhart, Leonsteinerstraße 41

Tel.: 07584/2121

Hinterstoder: Ordination Dr. Holger August Grassner, Hinterstoder 73

Tel.: 07564/5555

Kirchdorf an der Krems: Dr. Retschitzegger & Dr. Großpötzl Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin OG, Weberstraße 26

Tel.: 07582/63640

Kirchdorf an der Krems: Ordination Dr. Wolfgang Söllinger, Dr. Renn-Weg 1/4

Tel.: 07582/60650

Klaus an der Pyhrnbahn: Ordination Dr. Angelika Reitböck, Klaus an der Pyhrnbahn 74

Tel.: 07585/214

Kremsmünster: Ordination Dr. Michael Theis, Marktplatz 29

Tel.: 0699/17036334

Kremsmünster: Ordination OMR Dr. Wolfgang Ziegler, Linzer Straße 4

Tel.: 07583/6144

Kremsmünster: Ordination Dr. Michael Paul Weingartner, Gablonzer Straße 17

Tel.: 07583/5533

Micheldorf: Ordination Dr. Artur Holzer, Franz-Lehar-Straße 3

Tel.: 07582/52129

Micheldorf: Ordination Dr. Doris Priesner, Hauptstraße 45

Tel.: 07582-51546

Nußbach: Ordination Dr. Helmut Janout, Kirchenplatz 2

Tel.: 07587/8405

Pettenbach: Ordination Dr. Christian Quadlbauer, Mitterweg 9

Tel.: 07586/7787

Pettenbach: Ordination Dr. Elmar Mellinger, Wartberger Straße 5

Tel.: 07586/6000

Pettenbach: Ordination Dr. Klaus Hager, Pratsdorfstraße 25

Tel.: 07586/8287



Ried im Traunkreis: Ordination Dr. Stefanie Schneider, Florianistraße 2/Top 1

Tel.: 07588/7220

Spital am Pyhrn: Ordination Dr. Christa Lichtenberger, Linzerstraße 4

Tel.: 07563/ 20683

Spital am Pyhrn: Ordination Dr. Johann Plienegger, Hammerherrenweg 1

Tel.: 0664/4802277

Steinbach an der Steyr: Ordination Dr. Karl Baumschlager, Weyer Gasse 3

Tel.: 07257/7320

Windischgarsten: Ordinationsgemeinschaft Dr. Brandstetter Ärzte für

Allgemeinmedizin OG, Kinostraße 10

Tel.: 07562/8844

Alle Infos zur Impfung auch auf www.ooe-impft.at





PCR-Testangebot im Bezirk



Aktion "Oberösterreich gurgelt": Dabei werden PCR-Gurgeltests in ausgewählten SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Märkten ausgegeben und können nach registrierter Durchführung zu Hause wiederum dort abgegeben werden. Bei Einwurf der Probe bis 9.00 Uhr erfolgt die Auswertung bis zum nächsten Tag. Wichtig: die Proben werden täglich abgeholt, ausgenommen Sonn- und Feiertage. An Sonn- und Feiertage können die Proben an SPAR Express Standorten abgegeben werden:

SPAR express Sattledter Tankstellenbetirebs GmbH, Klaus/Pyhrnbahn

Klaus an der Pyhrnbahn 147, 4564 Klaus

Ausgewählte SPAR-Märkte im Bezirk Kirchdorf:

SPAR Supermarkt Kremsmünster

Gablonzerstraße 9, 4550 Kremsmünster

Gablonzerstraße 9, 4550 Kremsmünster EUROSPAR Wartberg

Hauptstraße 38, 4552 Wartberg an der Krems

Hauptstraße 38, 4552 Wartberg an der Krems EUROSPAR Kirchdorf

Sengsschmiedstraße 12, 4560 Kirchdorf an der Krems

Sengsschmiedstraße 12, 4560 Kirchdorf an der Krems SPAR Supermarkt Windischgarsten

Pyhrnstraße 5, 4580 Windischgarsten

Pyhrnstraße 5, 4580 Windischgarsten SPAR Supermarkt Leonstein

Gewerbepark 2, 4592 Leonstein

Gewerbepark 2, 4592 Leonstein SPAR Supermarkt Grünburg

Hauptstraße 23, 4594 Grünburg

Hauptstraße 23, 4594 Grünburg EUROSPAR Pettenbach

4643 Pettenbach

Durchführung:

Probenset abholen

Der Service ist kostenlos und verfügbar solange der Vorrat reicht. Pro Person steht ein Probenset mit zehn PCR-Testkits für je 14 Tage zur Verfügung. Danach ist eine erneute Testabholung durch dieselbe Person erst nach 14 Tagen wieder möglich.

Der Service ist kostenlos und verfügbar solange der Vorrat reicht. Pro Person steht ein Probenset mit zehn PCR-Testkits für je 14 Tage zur Verfügung. Danach ist eine erneute Testabholung durch dieselbe Person erst nach 14 Tagen wieder möglich. Anmelden & Testen

Unter einem Link, unter "Oberösterreich gurgelt" zu finden, anmelden. Eine Probe entnehmen, nach Anleitung vorbereiten und im Benutzerkonto auf "Jetzt testen" drücken.

Unter einem Link, unter "Oberösterreich gurgelt" zu finden, anmelden. Eine Probe entnehmen, nach Anleitung vorbereiten und im Benutzerkonto auf "Jetzt testen" drücken. Probe bei Abgabestellen einwerfen

Die Probe in eine Sammelbox bei den teilnehmenden SPAR-Märkten einwerfen.

Die Probe in eine Sammelbox bei den teilnehmenden SPAR-Märkten einwerfen. Ergebnis erhalten

Sobald das Ergebnis verfügbar ist kommt eine SMS.

Weitere Infos: www.ooe-gurgelt.at



Apotheken in denen kostenlose Antigen- Schnelltests und PCR-Tests angeboten werden:



- Kräuterapotheke Wartberg:

Öffnungszeiten

Montag: 8:00 - 11:00 und 13:30 - 16:00

Dienstag: 8:00 - 10:30 und 18:00 - 19:00

Mittwoch: 8:00 - 10:30

Donnerstag: 8:00 - 11:00

Freitag: 13:00 - 16:00

Samstag: 8:00 - 11:30

Anmeldung

Tel.: 07587 602 00

E-Mail: office@kraeuterapotheke.net

Web: www.kraeuterapotheke.net

- Apotheke Micheldorf:

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 8:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00

Samstag: 8:00 - 12:00

Anmeldung

Tel.: 07582 612 93

E-Mail: office@apotheke-micheldorf.at

Web: www.apotheke-micheldorf.at



- Tassilo Apotheke - Kremsmünster:

Testzeiten

Montag: 14:00 -15:00 Uhr

Dienstag: 14:00 -16:00 Uhr

Mittwoch: 10:00 -12:00 Uhr

Donnerstag: 14:00 -16:00 Uhr

Freitag: 14:00 -16:00 Uhr

Anmeldung

Tel.: 07583 51163

E-Mail: office@tassiloapo-kremsmuenster.at

Web: www.tassiloapo-kremsmuenster.at

- Apotheke "Zum heiligen Benedikt" – Kremsmünster:

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00

Samstag: 08:00 – 12:00

Anmeldung

Tel.: 07583 52 50

E-Mail: kempinger@benedikt-apotheke.at

Web: www.benediktapotheke-kremsmuenster.at

- Salvator-Apotheke - Kirchdorf an der Krems:

Anmeldung

Tel.: 07582 609 10

E-Mail: office@apotheke-kirchdorf.at

Web: www.apotheke-kirchdorf.at

- Nationalpark-Apotheke Molln:

Testzeiten

Montag bis Freitag: 8:00 bis 12:15 und 14:30 bis 15:00 Uhr

Samstag: 8:00 bis 11:50 Uhr

Anmeldung

Tel.: 07584 400 34

E-Mail: bestellung@nationalparkapo.at

Web: www.nationalparkapo.at



- Apotheke "Zur Mariahilf" Grünburg:

Testzeiten

Montag: 08:00 - 12:00 und 14:30 - 15:00

Dienstag: 08:00 - 12:00 und 14:30 - 15:00

Mittwoch: 08:00 - 12:00

Donnerstag: 08:00 - 12:00 und 14:30 - 15:00

Freitag: 08:00 - 12:00 und 14:30 - 15:00

Samstag: 08:00 - 12:00

Anmeldung

Tel.: 07257 7228

E-Mail: info@apotheke-gruenburg.at

Web: www.apotheke-gruenburg.at

Mehr unter: www.apothekerkammer.at



Öffentliche Teststraßen im Bezirk Kirchdorf



Windischgarsten Teststraße

Mo: 08:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Di: 10:00 - 12:30 und 13:00 - 19:00 Uhr

Mi: 08:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Do: 10:00 - 12:30 und 13:00 - 19:00 Uhr

Fr: 08:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Sa: 08:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

So: 08:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Kirchdorf an der Krems Teststraße, Teststandort ASKÖ

Mo: 10:00 - 12:30 und 13:00 - 19:00 Uhr

Di: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Mi: 10:00- 12:30 und 13:00 - 19:00 Uhr

Do: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Fr: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Sa: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

So: 8:00 - 12:30 und 13:00 - 17:00 Uhr

Alle Testangebote in Oberösterreich im Überblick:

2.778 Neuinfektionen, 21.336 aktuell Infizierte, 1.919 Verstorbene