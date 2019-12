KITZBÜHEL. Katzenköpfig, mit stechendem Atem und tödlichem Blick, eine dicke Schlange mit zwei Vorderbeinen: so wird er beschrieben, der Tatzelwurm. Im gesamten Alpenraum sind ihm Menschen begegnet, manche haben es nicht überlebt... Ob es wahr ist? … die diesjährige Winterausstellung des Museums Kitzbühel begibt sich mit einem Augenzwinkern auf die Spuren des sagenumwobenen Tatzelwurms.

Nach Ausweis von Legenden und mündlich tradiertem Erzählgut weist der mit dem Alpenraum verbundene Tatzelwurm einen katzenartigen Kopf und einen schuppigen Schlangenkörper auf, seine genauer Physiognomie variiert in den Berichten. Die Ausstellung geht dem Phänomen nach: Wo wurde der Tatzelwurm gesichtet? Gibt es fotografische Nachweise? Wie ist sein Vorkommen in der Literatur zu interpretieren? Wie und wo könnte man sich das legendäre Tier in der Stadt und Region Kitzbühel vorstellen?

Antworten darauf findet man täglich von 10 – 18 Uhr im Museum Kitzbühel, am 26.12.19 und 2.1.20 werden jeweils um 18 Uhr Führungen durch die Ausstellung angeboten.