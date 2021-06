KUFSTEIN, KELCHSAU. Die Bodner Gruppe, eine der größten familiengeführten Baugruppen Österreichs und auch einer der größten Ausbildungsbetriebe, hat die „Lehrlinge des Jahres 2020“ ausgezeichnet – sie kommen aus dem Pitztal, Brixental und Osttirol. Mehr als 110 junge Menschen absolvieren zurzeit ihre Ausbildung im Unternehmen.

Einer der drei Ausgezeichneten ist der 27-jährige Kelchsauer Christian Kirchmair, der nach erfolgreicher Lehre zum Elektriker jetzt auch noch die Lehre zum Transportbetontechniker erfolgreich abgeschlossen hat. "Ein echter Allrounder, auf den man sich verlassen kann und der zeigt, dass man mit Wille und Fleiß viel erreicht", so Firmenchef Thomas Bodner.

„Das ist nicht nur eine Auszeichnung für schlaue Köpfe, die wir den jungen Menschen zu Teil werden lassen, sondern eine ehrliche Wertschätzung, die uns sehr am Herzen liegt. Natürlich müssen die Leistungen in der Ausbildung passen. Kollegialität, Fleiß und die Bereitschaft, wenn's nötig ist, auch einmal die ‚Extrameile‘ zu gehen, fließen als Kriterien auch mit ein. Wer will, kann in unserem Unternehmen viel erreichen und sich in einem krisensicheren beruflichen Umfeld entwickeln und entfalten“,