LH Platter: „Solidarität und Zusammenhalt sind großes Geschenk für Gemeinwohl“.

HOPFGARTEN, BEZIRK KITZBÜHEL. Die ehrenamtliche Tätigkeit gehört zur DNA der TirolerInnen: Und so wurden 87 Ehrenamtliche aus dem Bezirk Kitzbühel in der Salvena in Hopfgarten von LH Günther Platter mit der Ehrenamtsnadel in Gold für ihr vorbildliches Engagement ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung will das Land Tirol Ehrenamtliche bewusst vor den Vorhang holen und damit noch mehr Menschen für ein freiwilliges Engagement motivieren.

„Die zigtausenden Ehrenamtlichen leisten ihren Dienst an der Allgemeinheit unabhängig davon, wie groß die Herausforderungen auch sein mögen. Es entspricht ihrem Naturell, immer dann anzupacken, wenn es etwas zu tun gibt. Das haben wir besonders eindrucksvoll in der Corona-Pandemie erlebt und das zeigt sich auch jetzt in der Ukraine-Krise wieder“,

betonte Platter in der Festrede, und weiter:

„Was Solidarität und Zusammenhalt in einer Zeit der Krise bewirken können, sehen wir aktuell an vielen ermutigenden Beispielen von Nachbarschafts- und Flüchtlingshilfe in ganz Tirol. Wenn ich heute Persönlichkeiten für ihre Verdienste um das Gemeinwesen auszeichne, dann mache ich das aus tiefer Dankbarkeit und großem Respekt für die Leistungen jeder und jedes Einzelnen.“

Zugleich wies Platter auf die Vorbildwirkung ehrenamtlichen Engagements insbesondere für die Jugend hin:



„Wenn junge Leute erkennen, dass jedes Talent und jede Fähigkeit zum Wohle der Mitmenschen eingesetzt werden kann und sie mit ihrem Engagement soziale Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft mitgestalten können, brauchen wir uns auch um die Zukunft des Ehrenamts keine Sorgen zu machen.“

Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold

Beim „Tag des Ehrenamts“ sind BürgermeisterInnen im Vorfeld dazu eingeladen, besonders engagierte, ehrenamtlich tätige BürgerInnen für eine Auszeichnung vorzuschlagen. Die ausgewählten Gemeindemitglieder werden dann von LH Platter im Rahmen einer festlichen Verleihung mit der „Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold“ ausgezeichnet.