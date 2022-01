Empörung über Party in Kitzbüheler Lokal; verstärkte Kontrollen in der Stadt vor den Hahnenkammrennen.

KITZBÜHEL. Zum Skandal wuchs sich ein (unvorsichtigerweise) auf Social Media gepostetes Video von einer überbordenden Aprés-Ski-Party in einem bekannten Kitzbüheler Lokal – und das ausgerechnet im Vorfeld der Hahnenkammrennen und bei Rekord-Inzidenzzahlen in der Stadt. Das betroffene Lokal hat im Vorjahr über 137.000 Euro an Corona-Hilfsgeldern erhalten (lt. EU-Beihilfentransparenzdatenbank).

Das Posting (mittlerweile wieder gelöscht) stammte von Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner. Dieser hat sich dann entschuldigt und bedauert, seiner Vobildfunktion nicht gerecht geworden zu sein.

Bgm. Klaus Winkler stieß die Party laut APA "sauer auf". Ebenso verärgert zeigte sich TVB-Obmann Christian Harisch, der sich wie Winkler angesichts einiger weniger schwarzer Schafe in der Gastronomie um den Ruf Kitzbühels sorgt. Winkler forderte harte Strafen für Lokalbetreiber, die sich nicht an die Covid-Regeln halten, bis hin zu Betriebssperren. Harisch appellierte an die Vernunft der Gastronomen.

Rückzahlungen?

Ministerin Elisabeth Köstinger zeigte sich ebenso verärgert und warnte, dass schwarze Schafe Hilfsgelder zurückzahlen müssten. WK-Gastro-Spartenobmann Mario Pulker meinte, das Party-Video sei "ein Schlag ins Gesicht aller Gastronomen, die sich an die Gesetze halten." Laut Pulker könnten Hilfsgelder nicht rückwirkend zurückgefordert werden, es drohe jedoch der Verlust von laufenden Zahlungen für den jeweiligen Monat. l

Von Seiten des Landes wurde erklärt, dass man rechtliche Schritte und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Lokalbetreiber prüfe. Auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft wurde angekündigt.

Inzwischen haben Polizei und Behörde strenge und verstärkte Kontrollen in der Stadt und in den Lokalen angekündigt. Eine Außengastronomie darf bis zum Ende des Renn-Wochenendes nicht mehr stattfinden.