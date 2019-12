KITZBÜHEL. Wie berichtet beantragte die Liste UK Verbote für Feuerwerke und Feinstaubmessungen. Des heiklen Themas hatte sich der Umweltausschuss angenommen. Obmann GR Rudi Widmoser (Grüne) legte nun einen Kompromiss-Lösungungsvorschlag vor, der im Gemeinderat einstimmig abgesegnet wurde.

Widmoser verwies auf die Problematik und sehr hohen Kosten von Feinstaubmessungen und darauf, dass bereits bisher Feuerwerke in der Stadt weitgehend verboten seien. Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen erteile die BH Sondergenehmigungen (u. a. Neujahrsfeuerwerk). Auch alle privaten Feuerwerke bedürften einer Genehmigung. Trotzdem gäbe es die große Knallerei, denn die Kontrolle sei schwierig, besonders zu Silvester. Für das Neujahrsfeuerwerk könne man Alternativen andenken (Lasershow), das solle man in der ARGE behandeln, so Widmoser.

Beschlossen wurde letztlich, bestimmte kleinere Feuerwerke im gesamten Stadtgebiet ganzjährig zu verbieten (auch außerhalb der Ortstafeln). Es sollen Hinweistafeln affichiert und die Botschaft medial und bewusstseinsbildend verbreitet werden.