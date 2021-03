Manuel Feller schloss mit Slalomsieg seine bisher beste Wintersaison ab.

FIEBERBRUNN, LENZERHEIDE. Beim Weltcup-Saisonfinale in der Schweiz reichte es für Manuel Feller (Fieberbrunn) im Riesenslalom für Rang 18 (+3,23 Sek.).

Im abschließenden Rennen, dem Slalom am Sonntag, zündete Feller im 2. Lauf den Turbo und raste in angriffigem Stil nach dem 6. Rang im ersten Durchgang noch ganz nach oben auf's Siegerpodest. "Ich bin happy, dieser Sieg lässt ein wenig die verpatzte WM vergessen. Insgesamt war es eine sehr gute Slalomsaison", so der PillerseeTaler im ersten Kurzresümee. Es war Fellers zweiter Weltcupsieg nach Flachau im Jänner. Den Slalom-Weltcup schloss der PillerseeTaler auf Rang vier ab. Die kleine Kristallkugel ging an Marco Schwarz.