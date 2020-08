KITZBÜHEL (niko). Alexander Hajek vom Radsport-Stanger-Team zog sich mehrere Verletzungen bei einem Trainingssturz zu – wahrscheinlich bedeutet das das Saisonende. Damit fällt nach Tim Wafler ein zweiter Stanger-Fahrer längerfristig aus.

Erfolge feierten hingegen Paul Buschek und Stefan Kovar mit einer LRV-Tirol-Auswahl bei der Orlicka Rundfahrt in Tschechien. Buschek legte dabei mit einem sensationellen Einzelzeitfahren den Grundstein für ein Top-Resultat in der Gesamtwertung. Auch Kovar legte eine Top-Leistung hin. Insgesamt gab es Rang drei in der Gesamtwertung.