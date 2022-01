ÖBB, ÖBf, SPAR und HOFER auf der Suche nach Lehrlingen; Hunderte Stellen zu besetzen.

TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL. Allerorts und in allen Branchen sind Unternehmen auf der Suche nach Lehrlingen. Hier eine Zusammenfassung von vier namhaften Unternehmen, die aktuell Hunderte Lehrlinge aufnehmen.

> Die ÖBB suchen Verstärkung – allein heuer gibt es über 150 Ausbildungsplätze in Tirol und Vorarlberg, wo der Bedarf besonders groß ist (österreichweit 1.100 Plätze). Österreichweit werden 61 Kurse für angehende TriebfahrzeugführerInnen, MitarbeiterInnen im Service- und Kontrollteam, VerschubmitarbeiterInnen, FahrdienstleiterInnen, WagenmeisterInnen uvm. angeboten.

> Die Österr. Bundesforste (ÖBf) bieten jungen Menschen einen Arbeitsplatz in den schönsten Naturlandschaften Österreichs. Gesucht werden ForstfacharbeiterInnen-Lehrlinge und FerialarbeiterInnen bzw. Ferialangestellte in den Bereichen (Forstliche) Stichprobeninventur, Grenzvermessung, Naturraummanagement, Jungwuchsmonitoring sowie für Hochbau, Bürotätigkeiten und Hüttenführungen. Aktuell befinden sich 28 junge Menschen in Lehrausbildung (dreijährig). Die neuen Ausbildungen – u. a. in Tirol – starten im September.

> Eine Lehre bei SPAR, dem führenden Lebensmittelhändler und größten privaten Arbeitgeber und Lehrlingsausbilder Österreichs, bedeutet: Ein sicherer Job und Aufstiegschancen. Derzeit beschäftigt SPAR mehr als 2.630 Lehrlinge in Österreich. Damit die SPAR-Familie weiterwächst, werden heuer bei SPAR Tirol 100 freie Lehrstellen in 15 verschiedenen Lehrberufen besetzt. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

> HOFER bietet vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in eine sichere berufliche Zukunft als Einzelhandelskauffrau/-mann in mehr als 530 Filialen. Rund 16 Lehrstellen warten 2022 in Tirol auf motivierte Jugendliche. Bereits seit 20 Jahren gibt es die HOFER Superlehrlinge. Angeboten wird auch die Lehre mit Matura.