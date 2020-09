LH Platter stellte den Sprachassistenten „Erlebe Tirol“ als virtuelles Informationsbüro der Zukunft mit der Pilotregion Kitzbühel Tourismus vor.

TIROL, KITZBÜHEL (niko). Das Land Tirol fördert im Rahmen der „Leuchtturmprojekte im Bereich Digitalisierung“ das Vorreiterprojekt „Erlebe Tirol“. Kitzbühel Tourismus ist seit Beginn Teil des Digitalisierungsprojekts und erarbeitet nun als operativer Projektansprechpartner weitere innovative Inhalte.

GF Viktoria Veider-Walser bekräftigt den touristischen Mehrwert des Pilotprojekts für Kitzbühel Tourismus: "Die Schaffung digitaler Erlebnisräume nimmt immer größere Bedeutung in der touristischen Bewerbung ein. Als eine der stärksten touristischen Marken Österreichs muss für uns Qualität auch online gedacht und gewährleistet werden. Es ist daher unser Selbstverständnis, als Teil des Leuchtturmprojekts zur Digitalisierung im Tourismus wiederum eine Vorreiterrolle einzunehmen."

Alexa, öffne „Erlebe Tirol“

Mit Mitteln der Technologieförderung wurde vor drei Jahren die Initiative zur Erstellung eines Sprachassistenten für das Tourismusland Tirol ins Leben gerufen. Unter dem Projekt „Erlebe Tirol“ wurde daraufhin eine Sprachassistent Funktion für Tirol entwickelt. Nach kostenloser Installation des Skills „Erlebe Tirol“ auf dem Trägergerät (via Amazon – Alexa Skill, via Google Home – Google Action) wird der Sprachassistent zum virtuellen Informationsbüro. Die Funktionalität ist auch auf dem Mobiltelefon mit den dazugehörigen Apps gewährleistet. Die Software liefert Interessierten erste spezifische Informationen zu kulinarischen Geheimtipps, den schönsten Plätzen und den besten Wandertipps in den teilnehmenden Tiroler Tourismusregionen.

Neue innovative Inhalte

Auf Basis der ersten Version erarbeiten Kitzbühel Tourismus sowie die beiden Tourismusverbände Pitztal und Silberregion Karwendel in Kooperation mit der Tirol Werbung weitere innovative Inhalte. Kitzbühel Tourismus fungiert dabei als operativer Projektansprechpartner und ist im Bereich Datenwartung und Qualitätssicherung federführend. In weiterer Folge wird das durch das Leuchtturmprojekt gewonnene Know-how allen teilnehmenden Tourismusverbänden zur Verfügung gestellt.