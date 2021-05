Zahl der Testungen gesamt: 9.066.796

Laborbestätigte Fälle: 107.006

Genesene Fälle: 103.602

Verstorbene Fälle: 1.636

Aktive Fälle: 1.768

zusätzlich verfügbare Normalbetten: 288

zusätzlich verfügbare Intensivbetten: 108

Aktive Fälle auf Normalstation: 52

Aktive Fälle auf Intensivstation: 41

Amstetten 53,2

Baden 27,9

Bruck an der Leitha 30,8

Gmünd 32,8

Gänserndorf 71,6

Hollabrunn 25,5

Horn 32,3

Korneuburg 12,1

Krems an der Donau (Stadt) 20,0

Krems (Land) 14,2

Lilienfeld 58,5

Melk 29,4

Mistelbach 19,8

Mödling 11,8

Neunkirchen 34,7

Sankt Pölten (Land) 77,4

Sankt Pölten (Stadt) 46,8

Scheibbs 58,0

Tulln 24,9

Waidhofen an der Thaya 7,8

Waidhofen an der Ybbs (Stadt) 62,4

Wiener Neustadt (Land) 23,0

Wiener Neustadt (Stadt) 10,9

Zwettl 38,1

Hotlines, 7 Tage die Woche, 0 - 24 Uhr:

Infoline Coronavirus: 0800 555 621

Informationen zu Übertragung, Symptomen, Vorbeugung

Bei Verdacht auf eine Infektion: 1450

Angaben ohne Gewähr:

Archiv: Robert Rieger

Quelle: AGES

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger