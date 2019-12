KUFSTEIN (Bezirk). Am 24. Dezember 2019 ergaunerte eine unbekannte Frau per Telefon in einer Trafik im Bezirk Kufstein die Codes für Ladebons.

Ladebons für Steam ergaunert

Am 24. Dezember rief eine unbekannte Frau in einer Trafik im Bezirk Kufstein an. Während des Telefonats gibt sie an, sie sei eine Mitarbeiterin einer E-Loading Firma und müsse Steam 100-Euro Ladebons löschen. Diese würden nämlich demnächst ihre Gültigkeit verlieren.

Um diesen Löschvorgang durchführen zu können, ließ sie sich die vollständige Seriennummer der Ladebons durchgeben. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.

