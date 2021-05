Ein 16-jähriger Motorradfahrer kollidierte am 28. Mai mit einem Traktor in Kramsach. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

KRAMSACH (red). Am Abend des 28. Mais lenkte ein 44-Jähriger aus dem Tiroler Unterland seinen Traktor samt einem nicht zum Verkehr zugelassenen Rundballenpressenanhänger (25km/h) auf der L 211 von Kramsach kommend in Richtung Breitenbach. Ein nachkommender 16-Jähriger Motorradfahrer wollte überholen und übersah, dass der 44-Jährige mit seinem Gefährt nach links abzubiegen beabsichtigte. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit dem bereits abbiegenden Traktor, das Motorrad wurde zwischen den beiden linken Reifen des Traktors eingeklemmt und der Fahrer stürzte zu Boden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Das Motorrad wurde dabei schwer beschädigt.

Mehr Polizeimeldungen aus dem Bezirk Kufstein gibt es hier.