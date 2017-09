In Bad Radkersburg ist die Gesundheit zu Haus

28.09.2017, 00:00 Uhr

Die Parktherme punktet mit einem Mix aus Erholung, Bewegung, Kulinarik und Gesundheit.





Prickelnde Auszeit

In Bad Radkersburg ist die Gesundheit zu Hause. Die sprudelnde Thermalquelle, innovatives Bewegungstraining und köstliche Leckerbissen rund um die steirische Käferbohne laden zum herrlichen Herbst in die Parktherme Bad Radkersburg.Hochgenüsse für die Haut garantiert das Saunadorf. In der einzigartigen Weinkeller-Sauna genießt man den köstlichen Duft der Trauben oder relaxt beim Long-Life Kohlensäurebad mit Holunder und Lavendel. In der Parktherme sprudelt das besondere Thermalwasser aus zwei Kilometern Tiefe mit 80 Grad Celsius und höchst mineralstoffreich an die Erdoberfläche. Für die optimale Entspannung werden die Thermalbecken auf 34 bis 36 Grad abgekühlt.Die Anwendung von regionalen Naturprodukten wie etwa Holunder oder die natürlicheKohlensäure aus der magnesiumreichsten Quelle Österreichs spielen im neuen, direkt an die Parktherme angeschlossenen „Vita med Gesundheitszentrum“ eine wichtige Rolle. Besonders der fruchtig frische Duft von Holunder und Lavendel belebt die Sinne,während die natürliche Kohlensäure die Durchblutung der Haut fördert und den Stressabbau unterstützt.Ein Tipp für den aktiven Thermenbesucher ist das neue medizinische Trainingszentrum mit Leistungscheck, Personalcoaching sowie Faszien-, Kraft- und Ausdauertrainingsgeräten.Neben entspannenden Stunden im Thermalwasser laden Gaumenfreuden wie Käferbohne, Kürbis und Kren zum kulinarischen Tête-à-Tête mit fruchtig-frischem Wein in die Restaurants der Parktherme.



Events & Aktion

Eine perfekte Auszeit vom Alltag genießt man beim Relax- Tag-Angebot der Parktherme Bad Radkersburg inklusive Tageseintritt, Saunadorf, Mittagsmenü, Vitalgetränk und Kaffee und Kuchen um nur 46 Euro für eine Person bzw. 84 Euro für zwei Personen.Kostenlos für alle Interessierten ist der „Tag des Rückens“ im medizinischen Trainingszentrum des Vita med am 30. September.Fünf Cent pro Länge gehen an Licht ins Dunkel. Es lockt u.a. ein Startersackerl im Wert von 185 Euro.Erwachsene 312 Euro, Kinder bis 15,9 Jahre 128,80 Euro, Saunadorf 131,40 Euro. Neu: Kombikarten mit dem „Vita med Trainingszentrum“! Info-Tel. 03476/2677-0, www.parktherme.at Dieser Beitrag ist ein Teil unseres Magazins "Herbstgenüsse".Oder holen Sie sich Ihr gedrucktes Exemplar kostenlos in der Geschäftsstelle der WOCHE Südoststeiermark, Schillerstraße 5, 8330 Feldbach. Mo-Fr. 8-12 + 13-17 Uhr.